14 квітня 2026, 07:26

Росіяни атакували дронами Краматорськ: є постраждалі

Фото: ДСНС
У понеділок, 13 квітня, Краматорськ на Донеччині зазнав масованої атаки російських БпЛА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Отримали поранення щонайменше три людини.

Пошкоджені понад 10 приватних і багатоквартирних будинків, а також 11 автівок.

Внаслідок атаки виникли пожежі в різних частинах міста: горіли квартири, господарська споруда на території приватного домоволодіння.

Рятувальники ліквідували пожежі, провели обстеження територій та надали допомогу місцевим мешканцям.

Нагадаємо, 13 квітня в Херсоні внаслідок російської атаки постраждали четверо людей. Ворог атакував Корабельний район.

війна обстріли Краматорськ Донецька область постраждалі наслідки безпілотники
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Як Мадяр обійшов Орбана: скандали, зливи та політичний вибух
14 квітня 2026, 08:24
Масована атака на Одещину: пошкоджено іноземне судно, знищено СТО та автобуси
14 квітня 2026, 08:12
Нічні атаки на Дніпропетровщину: пошкоджена інфраструктура, виникла пожежа
14 квітня 2026, 07:56
Стрілянина в кафе на Закарпатті: поранено відвідувача
14 квітня 2026, 07:51
Понад 800 солдатів і 38 артсистем: у Генштабі назвали втрати росіян за добу
14 квітня 2026, 07:45
На Волині у ДТП загинули двоє підлітків: 17-річного водія затримали
14 квітня 2026, 07:37
На Черкащині експрацівниця банку ошукала бабусю загиблого воїна на понад мільйон гривень
14 квітня 2026, 07:36
Російський дрон влучив у багатоповерхівку у Харкові
14 квітня 2026, 07:11
Російські обстріли Запорізької області: травмовано літню жінку та 17-річну дівчину
14 квітня 2026, 07:07
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі публікації »
