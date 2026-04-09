Нічна атака на Одещину: БпЛА пошкодили об'єкт критичної інфраструктури
Вночі у четвер, 9 квітня, російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками, пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
"Цієї ночі ворог вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками. Є пошкодження на території обʼєкту критичної інфраструктури", – зазначив він.
За його словами, постраждалих немає.
Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків.
Нагадаємо, зранку 9 квітня ворог атакував Запорізький район, завдав щонайменше 8 ударів. У селищі Балабине поранено жінку та пошкоджено приватні будинки.
