09 квітня 2026, 07:41

Нічна атака на Одещину: БпЛА пошкодили об'єкт критичної інфраструктури

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Вночі у четвер, 9 квітня, російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками, пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Цієї ночі ворог вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками. Є пошкодження на території обʼєкту критичної інфраструктури", – зазначив він.

За його словами, постраждалих немає.

Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків.

Нагадаємо, зранку 9 квітня ворог атакував Запорізький район, завдав щонайменше 8 ударів. У селищі Балабине поранено жінку та пошкоджено приватні будинки.

війна Одеська область БПЛА атака пошкодження російська армія
Ранковий обстріл у Запорізькому районі: поранена жінка
09 квітня 2026, 07:07
У березні українські дрони-перехоплювачі знищили рекордну кількість російських БпЛА
08 квітня 2026, 21:26
На Чернігівщині російський дрон атакував автостоянку: згоріли вантажівки
08 квітня 2026, 10:29
Всі новини »
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
На Харківщині чоловік "зливав" росіянам позиції ЗСУ в Ізюмі
09 квітня 2026, 10:35
У Херсоні чоловік підірвався на російській міні
09 квітня 2026, 10:27
У Карпатах на горі Піп Іван температура повітря опустилася до -10°
09 квітня 2026, 10:26
На Харківщині 19-річного юнака затримали за зґвалтування 13-річної дівчини
09 квітня 2026, 10:12
Атаки БпЛА на Чернігівщину: пошкоджені будинок та спортмайданчик
09 квітня 2026, 09:57
На Закарпатті побили ветерана війни: правоохоронці шукають нападників
09 квітня 2026, 09:43
Росіяни вдарили по Павлограду: пошкоджено підприємство
09 квітня 2026, 09:39
Харківщина під обстрілами: одна людина загинула, троє постраждали
09 квітня 2026, 09:26
У Києві судитимуть нацгвардійця за продаж двох автоматів за 55 тисяч
09 квітня 2026, 09:08
Будапешт 2.0: Орбан, Трамп і Кремль
09 квітня 2026, 08:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Костянтин Матвієнко
Всі блоги »