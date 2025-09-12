Росіяни обстріляли з артилерії Херсон: в ОВА показали наслідки
Вночі 12 вересня російські військові вдарили з артилерії по житловій забудові в середмісті Херсона
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа, яка знищила квартири та приміщення магазинів.
Під завалами опинився літній чоловік. Він дивом не отримав травми.
Наслідки чергової ворожої атаки – на відео.
Нагадаємо, в ніч на 12 вересня російська армія атакувала Україну 40 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів, понад 20 із них – "шахеди". Сили ППО знешкодили 33 дрони.
