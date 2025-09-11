09:05  11 вересня
Штормове попередження: вітер і зливи на заході України
08:36  11 вересня
Вдарила матір ножем: жінці в Кривому Розі оголосили підозру
07:38  11 вересня
Підпал вежі зв'язку та житла: на Чернігівщині затримали серійного палія
11 вересня 2025, 12:29

Росіяни вдарили "шахедом" по підприємству в Чернігові

11 вересня 2025, 12:29
Фото: armyinform
В четвер, 11 вересня, у Чернігові російський безпілотник типу "Шахед" влучив в одне з підприємств

Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, інформує RegioNews.

"Шахед" влучив по одному з підприємств міста. На території виникла пожежа", – йдеться у повідомленні.

Наразі інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, 11 вересня російські дрони масовано атакували Краматорськ. У місті виникли пожежі, зокрема в адмінбудівлі. Під час ліквідації загорання рятувальники потрапили під повторний удар.

11 вересня 2025
07 серпня 2025
