Росіяни вдарили "шахедом" по підприємству в Чернігові
В четвер, 11 вересня, у Чернігові російський безпілотник типу "Шахед" влучив в одне з підприємств
Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, інформує RegioNews.
"Шахед" влучив по одному з підприємств міста. На території виникла пожежа", – йдеться у повідомленні.
Наразі інформації про постраждалих немає.
Нагадаємо, 11 вересня російські дрони масовано атакували Краматорськ. У місті виникли пожежі, зокрема в адмінбудівлі. Під час ліквідації загорання рятувальники потрапили під повторний удар.
11 вересня 2025
