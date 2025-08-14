19:59  14 серпня
У Дружківці почалась обов'язкова евакуація родин з дітьми
14 серпня помер львівський режисер та заслужений працівник культури Мирослав Мединський
Фура з тоннами Coca-Cola перекинулася на трасі Київ - Одеса
14 серпня 2025, 19:45

Бив та погрожував: у Харкові чоловік знущався з рідного батька

14 серпня 2025, 19:45
Фото: Нацполіція
Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку в Харкові. Це сталось через звернення його батька-пенсіонера

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

66-річний чоловік звернувся до правоохоронців. Він розповів, що його син тривалий час чинить психологічне та фізичне насильство. З'ясувалось, що чоловік постійно принижував літнього батька, погрожував йому розправою. Він агресивно поводився, руйнував майно та бив пенсіонера.

Конфлікти найчастіше відбувались, коли син був у п'яному стані. Правоохоронці оголосили йому про підозру та відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 Кримінального кодексу України (домашнє насильство).

Нагадаємо, раніше на Полтавщині судили чоловіка, який знущався з матері. Зокрема, він бив жінку та погрожував їй. Тепер півтора року він проведе у в'язниці.

насильство Побиття Харківська область
