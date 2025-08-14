Фото: Нацполіція

Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку в Харкові. Це сталось через звернення його батька-пенсіонера

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

66-річний чоловік звернувся до правоохоронців. Він розповів, що його син тривалий час чинить психологічне та фізичне насильство. З'ясувалось, що чоловік постійно принижував літнього батька, погрожував йому розправою. Він агресивно поводився, руйнував майно та бив пенсіонера.

Конфлікти найчастіше відбувались, коли син був у п'яному стані. Правоохоронці оголосили йому про підозру та відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 Кримінального кодексу України (домашнє насильство).

