14 августа 2025, 19:45

Бил и угрожал: в Харькове мужчина издевался над родным отцом

14 августа 2025, 19:45
Фото: Нацполиция
Правоохранители сообщили о подозрении мужчине в Харькове. Это произошло из-за обращения его отца-пенсионера

Об этом сообщает "Думка"

66-летний мужчина обратился к правоохранителям. Он рассказал, что его сын долгое время оказывает психологическое и физическое насилие. Выяснилось, что мужчина постоянно унижал пожилого отца, угрожал ему расправой. Он агрессивно вел себя, разрушал имущество и избивал пенсионера.

Конфликты чаще всего происходили, когда сын находился в пьяном состоянии. Правоохранители объявили ему о подозрении и открыли уголовное производство по ст. 126-1 Уголовного кодекса Украины (домашнее насилие).

Напомним, ранее в Полтавской области судили мужчину, который издевался над матерью. В частности, он избивал женщину и угрожал ей. Теперь полтора года он проведет в тюрьме.

