У Харкові відправили за ґрати чоловіка, який ґвалтував 12-річну і погрожував їй ножем
У Харкові отримав свій вирок чоловік, який ґвалтував неповнолітню падчерку. При цьому він сам провину не визнав
Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.
У Харкові судили чоловіка, який ґвалтував свою падчерку. У 2019 році він зґвалтував її, коли їй було лише 12 років. При цьому чоловік регулярно погрожував їй розправою з ножем. На суді він відмовився від коментарів і пояснень, і провину так і не визнав.
Проте правоохоронці зібрали всі необхідні докази. Чоловіка засудили до 13 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Полтавщині будуть судити викладача вокалу. Він систематично ґвалтував та примушував фотографуватися без одягу дітей, які приходили на заняття.
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