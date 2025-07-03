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В Харькове получил свой приговор мужчина, изнасиловавший несовершеннолетнюю падчерицу. При этом он сам вину не признал

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

В Харькове судили мужчину, который насиловал свою падчерицу. В 2019 году он изнасиловал ее, когда ей было всего 12 лет. При этом мужчина регулярно угрожал ей расправой с ножом. В суде он отказался от комментариев и объяснений, и вину так и не признал.

Однако правоохранители собрали все необходимые доказательства. Мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы.

Напомним, в Полтавской области будут судить преподавателя вокала. Он систематически насиловал и заставлял фотографироваться без одежды детей, приходивших на занятия.