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28 травня 2025, 16:57

У Харкові чоловік "подружився" з росіянином в Telegram і надсилав йому дані про ЗСУ

28 травня 2025, 16:57
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У Харкові отримав вирок чоловік, який поширював інформацію про ЗСУ. Своєму "другу по переписці" з РФ він надсилав дані про місця знаходження військових

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У Харкові суд визнав чоловіка винним у поширенні інформації про ЗСУ. Восени 2024 року він через Telegram вступив у зв'язок з представником РФ. У грудні зрадник почав надсилати йому повідомлення про місця перебування українських військових.

Зокрема, обвинувачений відправляв росіянину скріншоти з картами, і казав, де "хтось точно є". Чоловік визнав свою провину. Тому за угодою про визнання винуватості його засудили до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі суд визнав винним чоловіка в державній зраді. Він надсилав представникам РФ дані про місця дислокації українських військових. Зокрема, розташування одного з військкоматів. За його словами, він це робив, бо дуже хотів повернутися до батьків, які зараз живуть в окупованому Бердянську.

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