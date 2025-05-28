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В Харькове получил приговор мужчина, распространявший информацию об ВСУ. Своему "втору по переписке" из РФ он присылал данные о местах нахождения военных

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В Харькове суд признал мужчину виновным в распространении информации об ВСУ. Осенью 2024 г. он через Telegram вступил в связь с представителем РФ. В декабре предатель начал посылать ему сообщения о местах пребывания украинских военных.

В частности, обвиняемый отправлял россиянину скриншоты с картами и говорил, где "кто-то точно есть". Мужчина признал свою вину. Поэтому по соглашению о признании виновности его приговорили к пяти годам лишения свободы.

Напомним, ранее в Запорожье суд признал виновным мужчину в государственной измене. Он посылал представителям РФ данные о местах дислокации украинских военных. В частности, расположение одного из военкоматов. По его словам, он это делал, потому что очень хотел вернуться к родителям, которые сейчас живут в оккупированном Бердянске.