фото: прокуратура

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

В результаті авіаудару отримала травми, несумісні з життям, 47-річна жінка. Її чоловік дістав мінно-вибухову травму, рвані рани стегна і передпліччя. На момент обстрілу подружжя перебувало у своїй оселі.

Крім того, до лікарні доставили ще двох жінок із сусіднього будинку. У них діагностовали мінно-вибухову травму і рвані рани тіла. До того ж одна з постраждалих зазнала контузії.

Серед пошкоджених об’єктів – шість приватних будинків, автомобіль, лінії електромережі та газопостачання.

Нагадаємо, в ніч на 24 травня росіяни здійснили удар по Україні із застосуванням 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23. Також протягом ночі ворог атакував 250-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.