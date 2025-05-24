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24 травня 2025, 12:07

Росіяни вдарили ФАБом по Костянтинівці: загинула жінка, троє поранених

24 травня 2025, 12:07
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фото: прокуратура
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У пʼятницю, 23 травня, о 22:40 ворожі війська скинули ФАБ-250 із модулем УМПК по житловій забудові Костянтинівки Донецької області

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

В результаті авіаудару отримала травми, несумісні з життям, 47-річна жінка. Її чоловік дістав мінно-вибухову травму, рвані рани стегна і передпліччя. На момент обстрілу подружжя перебувало у своїй оселі.

Крім того, до лікарні доставили ще двох жінок із сусіднього будинку. У них діагностовали мінно-вибухову травму і рвані рани тіла. До того ж одна з постраждалих зазнала контузії.

Серед пошкоджених об’єктів – шість приватних будинків, автомобіль, лінії електромережі та газопостачання.

Нагадаємо, в ніч на 24 травня росіяни здійснили удар по Україні із застосуванням 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23. Також протягом ночі ворог атакував 250-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

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