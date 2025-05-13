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13 мая 2025, 11:59

Командировка или побег: в Лозовой исчез заместитель городского головы

13 мая 2025, 11:59
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фото: Лозовский городской совет
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Заместитель городского головы Лозовой в Харьковской области Алексей Корпан не вернулся из командировки в Чехию и не выходит на связь с 7 мая

Информацию подтвердил в видеообращении мэр Сергей Зеленский, передает RegioNews.

"В начале мая он выехал в командировку в республику Чехия по вопросам сотрудничества и предоставлению нашему обществу оборудования для первичной медицины. С седьмого числа он перестал быть на связи. Вчера появился в других (социальных - ред.) сетях. На звонки не отвечает", — отметил Зеленский.

Он отметил, что оценку действиям заместителя дадут правоохранительные органы.

"Если он изменил государству — в голове не укладывается. Но все будет в пределах правового поля", — добавил Зеленский.

Алексей Корпан: что о нем известно

Алексей Корпан родился 9 сентября 1975 года.

Согласно информации на портале "Честно", дважды баллотировался в Верховную Раду от Коммунистической партии Украины и не был избран.

Почти 11 лет возглавлял Лимановку (Панютино) в Харьковской области.

В 2014 году на странице Алексея Корпана в российской соцсети ВКонтакте были сообщения в поддержку пророссийских террористов из ДНР и ЛНР. Также он публиковал портреты Сталина и Захарченко.

В сентябре 2018 года Корпан был назначен заместителем городского головы Лозовой.

Напомним, на Одесщине приговор суда получил фельдшер-предатель. После того как его завербовали россияне, он шпионил за Силами обороны.

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заместитель Харьковская область Чехия предательство командировка
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