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13 березня 2025, 19:05

У Запоріжжі чоловік підпалив чуже авто через ревнощі, але сталась "помилка"

13 березня 2025, 19:05
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Фото: Нацполіція
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У Запоріжжі місцевий житель вночі підпалив авто ймовірного суперника. Але насправді це виявилась машина не "коханця"

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

Інцидент стався вночі 11 березня. Тоді правоохоронцям повідомили, що у дворі багатоповерхівки горить військове авто. З'ясувалось, що підпалив авто 34-річний місцевий житель.

Виявилось, що автомобіль, який підпалили, дійсно належить військовому. Проте насправді останнім часом машиною користувалась його дружина.

Напередодні жінка на машині чоловіка підвозила свою знайому. Якраз цю жінку і приревнував зловмисник. Вночі він облив автомобіль ймовірного суперника легкозаймистою речовиною та підпалив.

"Слідчі вже повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.194 КК України", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше в Києві 27-річна жінка в п'яному стані підпалила дві машини. Вона підпалила сміття і поклала це під авто. Тепер їй загрожує ув'язнення.

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