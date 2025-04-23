фото: ГВА

В поселке Прудянка Дергачевского района российский дрон типа "Молния" попал в частный дом

Об этом сообщил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко, передает RegioNews .

"Сегодня около 9:50 российская армия нанесла удар беспилотником типа "Молния" по Прудянке. Попадание пришлось по частному домовладению, в котором находились местные жители. Была повреждена кровля, потолок, окна дома и ограждение", – говорится в сообщении.

По словам чиновника, произошел незначительный пожар, который люди потушили самостоятельно. К счастью, в результате попадания вражеского дрона никто не пострадал.

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