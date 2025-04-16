фото: ДПСУ

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Оператори БпЛА уразили антенне обладнання та два комплекси "Муром-М" росіян.

Ворожі цілі були знищені за допомогою FPV-дронів.

Довідка. "Муром-М" – це система спостереження, яка має камеру з потужним зумом та тепловізором, що дозволяє спостерігати за живою силою на відстані до 10 км вдень, а у темряві виявляти автомобіль за 8 км та людей за 4 км. Вартість одного "Мурома" складає близько 50 тисяч доларів.

Нагадаємо, бійці ГУР показали, як нищать логістику окупантів на Запоріжжі.