Прикордонники знищили на Півдні два комплекси "Муром-М" та антенне обладнання окупантів
Прикордонники позбавили ворога "очей" на Півдні
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Оператори БпЛА уразили антенне обладнання та два комплекси "Муром-М" росіян.
Ворожі цілі були знищені за допомогою FPV-дронів.
Довідка. "Муром-М" – це система спостереження, яка має камеру з потужним зумом та тепловізором, що дозволяє спостерігати за живою силою на відстані до 10 км вдень, а у темряві виявляти автомобіль за 8 км та людей за 4 км. Вартість одного "Мурома" складає близько 50 тисяч доларів.
Нагадаємо, бійці ГУР показали, як нищать логістику окупантів на Запоріжжі.
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