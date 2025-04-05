Окупанти вдарили FPV-дронами по селу на Харківщині: наслідки
У суботу, 5 квітня, російські війська завдали удару чотирма FPV-дронами по селу Івашки Золочівської громади
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Внаслідок влучання пошкоджені два приватних будинки, господарчі споруди та енергомережі.
На щастя, обійшлося без жертв.
"Обстріли села на Харківщині тривають третій день поспіль", – зазначив посадовець.
Нагадаємо, в ніч на 5 квітня Сили оборони України збили 51 ворожий безпілотник, ще 31 БпЛА – локаційно втрачений.
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