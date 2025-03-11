14:23  11 березня
У Венеції український військовий врятував пораненого туриста
13:10  11 березня
На Одещині невідомі обікрали могили захисників
13:59  11 березня
На Чернігівщині діти провалились під кригу: поліція розповіла подробиці трагедії
UA | RU
UA | RU
11 березня 2025, 18:40

Підглядав у роздягальні, торкався та цілував: харківські учениці заявили про домагання з боку вчителя фізкультури

11 березня 2025, 18:40
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У соцмережах з'явилась інформація про можливі домагання з боку вчителя в одній з харківських шкіл. Тепер правоохоронці проводять розслідування

Про цей випадок написали в соцмережах, передає RegioNews.

Учениці в соцмережах пишуть про те, що вчитель фізкультури в одній з харківських шкіл вчиняє домагання до дівчат. Зокрема, дівчата пишуть, що він підглядав за ними в роздягальні, торкався під час уроків.

Також у публікації можна побачити переписки з ученицями школи. Одна з них згадує, що коли вона була в начальних класах, вона бачила, як до цього викладача в кабінет ходять старшокласниці. Крім того, одна з дівчат у переписках згадує, що викладач цілував її і торкався до неї.

Згодом на ситуацію відреагувала поліція. З соцмереж правоохоронці дізнались про цю ситуацію. Тепер ці дані внесли до Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Харківського районного управління поліції № 1. Правоохоронці вже проводять перевірку з метою встановлення обставин події, можливих потерпілих та свідків.

"Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією з цього приводу, просимо звернутися до правоохронців" - звернулись поліцейські.

школа діти домагання
На Волині психічно хворий чоловік непристойно чіплявся до дітей
11 березня 2025, 01:48
На Полтавщині чоловік жив з 14-річною дівчиною, яка народила від нього дитину
05 березня 2025, 21:45
Всі новини »
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
Прикордонники показали, як збивали "шахеди" на Півдні та Півночі
11 березня 2025, 19:40
Ускладнює Трампу роботу: у Путіна "великий апетит" на українські території - ЗМІ
11 березня 2025, 19:33
В Івано-Франківську біля залізничного вокзалу пролунав вибух, — ЗМІ
11 березня 2025, 19:15
Повернулися з евакуації додому: росіяни вбили двох дітей на Донеччині, ще один підліток поранений
11 березня 2025, 18:48
Окупанти вдарили по Херсону: постраждав чоловік
11 березня 2025, 18:30
Збив на смерть і поїхав: на Сумщині затримали водія, який збив людину
11 березня 2025, 18:17
В Україні значно подорожчають цигарки: скільки коштуватиме пачка
11 березня 2025, 18:06
В Угорщині незадоволені атакою України по нафтопроводу "Дружба"
11 березня 2025, 17:56
Вдарив ножем 30 разів: на Рівненщині свій вирок отримав чоловік, який жорстоко вбив дружину
11 березня 2025, 17:48
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Юрій Бутусов
Вадим Денисенко
Всі блоги »