Фото: Нацполіція

У соцмережах з'явилась інформація про можливі домагання з боку вчителя в одній з харківських шкіл. Тепер правоохоронці проводять розслідування

Про цей випадок написали в соцмережах, передає RegioNews.

Учениці в соцмережах пишуть про те, що вчитель фізкультури в одній з харківських шкіл вчиняє домагання до дівчат. Зокрема, дівчата пишуть, що він підглядав за ними в роздягальні, торкався під час уроків.

Також у публікації можна побачити переписки з ученицями школи. Одна з них згадує, що коли вона була в начальних класах, вона бачила, як до цього викладача в кабінет ходять старшокласниці. Крім того, одна з дівчат у переписках згадує, що викладач цілував її і торкався до неї.

Згодом на ситуацію відреагувала поліція. З соцмереж правоохоронці дізнались про цю ситуацію. Тепер ці дані внесли до Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Харківського районного управління поліції № 1. Правоохоронці вже проводять перевірку з метою встановлення обставин події, можливих потерпілих та свідків.