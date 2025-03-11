Фото: Нацполиция

В соцсетях появилась информация о возможных притязаниях со стороны учителя в одной из харьковских школ. Теперь правоохранители проводят расследование

Об этом случае написали в соцсетях, передает RegioNews.

Ученицы в соцсетях пишут о том, что учитель физкультуры в одной из харьковских школ совершает домогательства к девочкам. В частности, девочки пишут, что он подсматривал за ними в раздевалке, касался во время уроков.

Также в публикации можно увидеть переписки с ученицами школы. Одна из них вспоминает, что когда она была в начальных классах, она видела, как к этому преподавателю в кабинет ходят старшеклассницы. Кроме того, одна из девочек в переписках вспоминает, что преподаватель целовал ее и прикасался к ней.

Впоследствии на ситуацию отреагировала полиция. Из соцсетей правоохранители узнали об этой ситуации. Теперь эти данные внесли в Единый учет заявлений и сообщений граждан Харьковского районного управления полиции № 1. Правоохранители уже проводят проверку с целью установления обстоятельств происшествия, возможных потерпевших и свидетелей.