Фото: скрін

У Харкові на відео засняли комунальників, які прибирали сніг. Проте на фон автори поставили музику з фільмів про Гаррі Поттера

Про це повідомляє Place Kharkiv, передає RegioNews.

В Україні в багатьох містах випав сніг, а значить – комунальники прибирають його, щоб полегшити життя водіям та пішоходам. Відео з комунальниками Харкова стало вірусним, і підняло настрій користувачам соцмереж.

В Instagram опублікували відео, де бригада комунальників переходить дорогу. У них в руках можна побачити мітли та інші речі, які вони використовували для прибирання. Проте вони йшли так синхронно, що автор порівняв їх зі спортсменами. І не просто зі спортсменами – з командою по квідичу в чарівному світі Гаррі Поттера.