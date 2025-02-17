Харківська збірна з квідичу: відео з комунальниками розсмішило соцмережі
У Харкові на відео засняли комунальників, які прибирали сніг. Проте на фон автори поставили музику з фільмів про Гаррі Поттера
Про це повідомляє Place Kharkiv, передає RegioNews.
В Україні в багатьох містах випав сніг, а значить – комунальники прибирають його, щоб полегшити життя водіям та пішоходам. Відео з комунальниками Харкова стало вірусним, і підняло настрій користувачам соцмереж.
В Instagram опублікували відео, де бригада комунальників переходить дорогу. У них в руках можна побачити мітли та інші речі, які вони використовували для прибирання. Проте вони йшли так синхронно, що автор порівняв їх зі спортсменами. І не просто зі спортсменами – з командою по квідичу в чарівному світі Гаррі Поттера.
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
У Львові чоловік під час сварки вистрелив дружині в голову
18 лютого 2025, 01:17Сили оборони ліквідували ще понад 9 тисяч росіян
18 лютого 2025, 01:00На Вінниччині поліцейські врятували дитину із крижаної пастки на Вишенському озері
18 лютого 2025, 00:47На Рівненщині потяг на смерть збив людину
18 лютого 2025, 00:30Заблукали дорогою до Румунії: на Закарпатті прикордонники шукали трьох чоловіків
18 лютого 2025, 00:11У Києві викрили наркозбувачку, яка маскувала "товар" під свічки
17 лютого 2025, 23:13Європа може відправити в Україну до 30 тисяч військових - ЗМІ
17 лютого 2025, 23:12У Києві впали уламки російського БпЛА: біля будинків горять авто
17 лютого 2025, 22:52Ганебно і неприпустимо: міністр освіти вимагає перевірки школи, в якій під час вистави "побили ТЦК"
17 лютого 2025, 22:28
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?