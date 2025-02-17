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В Харькове на видео сняли коммунальщиков, убиравших снег. Однако на фон авторы поставили музыку из фильмов о Гарри Поттере.

Об этом сообщает Place Kharkiv, передает RegioNews .

В Украине во многих городах выпал снег, а значит – коммунальщики убирают его, чтобы облегчить жизнь водителям и пешеходам. Видео с коммунальщиками Харькова стало вирусным и подняло настроение пользователям соцсетей.

В Instagram опубликовали видео, где бригада коммунальщиков переходит дорогу. У них в руках можно увидеть метлы и другие вещи, которые они использовали для уборки. Однако они шли так синхронно, что автор сравнил их со спортсменами. И не просто со спортсменами – с командой по квиддичу в волшебном мире Гарри Поттера.