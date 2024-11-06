Через "подругу" із чату знайомств передавав росіянам дані про ЗСУ: жителя Харківщини відправили за ґрати

фото: прокуратура

Суд визнав жителя Харківщини винним у несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ. Йому призначили 5 років тюрми

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

У травні 2024 року безробітний житель міста Дергачі через чат знайомств почав спілкуватись з "журналісткою", яка нібито розповідала "всю правду" про повномасштабне вторгнення на Харківщині.

Проте ворожа агентка почала "романтичне спілкування" з чоловіком та попросила трохи "допомогти", а саме передавати місця дислокації українських військових та техніки у Дергачах.

Чоловік, поринувши в інтернет-кохання, обходив місто та приховано здійснював фотофіксацію місць базування Сил оборони.

Правоохоронці викрили чоловіка у червні 2024 року. На вирок він очікував, перебуваючи під вартою.

Нагадаємо, суд виніс вирок трьом зрадникам, які наводили російські удари по Івано-Франківщині.