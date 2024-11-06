Через "подругу" из чата знакомств передавал россиянам данные об ВСУ: жителя Харьковщины отправили за решетку

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Суд признал жителя Харьковщины виновным в несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ. Ему назначили 5 лет тюрьмы

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

В мае 2024 года безработный житель города Дергачи через чат знакомств начал общаться с журналисткой, которая якобы рассказывала "всю правду" о полномасштабном вторжении на Харьковщине.

Однако вражеская агентша начала "романтичное общение" с мужчиной и попросила немного "помочь", а именно передавать места дислокации украинских военных и техники в Дергачах.

Мужчина, погрузившись в интернет-любовь, обходил город и скрыто осуществлял фотофиксацию мест базирования Сил обороны.

Правоохранители разоблачили мужчину в июне 2024 года. Приговора он ждал, находясь под стражей.

Напомним, суд вынес приговор трем предателям, которые приводили российские удары по Ивано-Франковской области.