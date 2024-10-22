Перед судом постане охоронниця з Харкова, яка коригувала російські удари

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У Харкові судитимуть місцеву жительку, яка, за даними слідства, коригувала удари армії РФ та передавала дані про розташування особового складу та озброєння українських військових

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, 55-річна жінка, яка працювала охоронницею, маючи стійкі антиукраїнські погляди, долучилася до Telegram-каналу, який адмініструють представники російських спецслужб.

Фігурантка надсилала інформацію про наслідки повітряних атак на Харків, яку в подальшому військові РФ використовували для планування нових ударів по місту.

"Крім того, вона ділилась у коментарях мрією про те, що Харків, який нібито чекає так званого "звільнення", "будет освобожден к 2025 году". Також жінка висловлювала турботу про російських окупантів", — йдеться у повідомленні.

Підозрювану обвинувачують у державній зраді, вчиненої в умовах воєнного стану, та виправдовуванні, визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше військова контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові агента російської ФСБ. Зрадник розвідував локації Сил оборони та допомагав окупантам підготувати нову серію ударів по регіону.