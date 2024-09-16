фото: прокуратура

У понеділок, 16 вересня, близько 5:35 росіяни здійснили авіаудар по приватному сектору у селі Петропавлівка Купʼянського району

Про це передає RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Внаслідок ворожого удару отримали поранення троє людей: 77-річний чоловік та дві жінки віком 76 та 50 років.

За попередніми даними, окупанти вдарили по місту ФАБ-250 з модулем УМПК.

Правоохоронці документують наслідки російської атаки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про загиблого у Петропавлівці. Ймовірно, інформація не підтвердилася.