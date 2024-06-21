За тиждень у Харкові народилося 53 малюки

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За минулий тиждень у Харкові народилося 53 дитини. Дівчаток з'явилося на світ менше, ніж хлопчиків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Харківської міської ради.

Так, з 13 по 19 червня в обласному центрі Харківщини з'явилися на світ 53 немовля. У місцевому Департаменті охорони здоров’я зазначили, що серед новонароджених — 28 хлопчиків і 25 дівчаток.

"Загалом з початку війни в Харкові з'явилося на світ 5378 дітей", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у місті Жашків Уманського району місцева жителька почула плач на вулиці Привітній і знайшла покинуте немовля. Правоохоронці розшукують біологічну матір дівчинки.

Раніше повідомлялося, що в 2023 році в Україні народилося 187 387 дітей.