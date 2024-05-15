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Росія поширює фейкову інформацію про евакуацію жителів з Харкова

Про це попередили у МВС України, передає RegioNews.

"Ворог розповсюджує фейкові повідомлення нібито від ДСНС України із закликами евакуюватися з міста Харкова у безпечніше місце. Насправді це черговий ворожий фейк, мета якого – посіяти панічні настрої серед суспільства", – йдеться у повідомленні.

У МВС наголосили, що наразі потреби в евакуації з Харкова немає. Громадян закликають довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення заявив, що українським силам оборони вдалося протягом 15 травня частково стабілізувати ситуацію на Харківщині.