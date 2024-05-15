Росіяни обстріляли амбулаторію на Харківщині, є поранені

фото: поліція

Армія держави-агресорки Росії продовжує тероризувати Харківщину, завдаючи авіаударів по населених пунктах. Сьогодні, 15 травня, внаслідок авіаудару по селу Мала Данилівка отримали поранення четверо цивільних, ще одна людина поранена внаслідок обстрілу Куп'янська

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Обстріл Малої Данилівки стався близько 10:00. Внаслідок ворожого удару КАБами отримали поранення три жінки та чоловік.

"Всі постраждалі працюють в амбулаторії. Пошкоджено будівлю гуртожитку та амбулаторію", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що під ворожий вогонь вкотре потрапив Куп’янськ. Внаслідок обстрілу центральної частини міста поранення отримала 33-річна місцева мешканка. Потерпілу доправили до лікарні.

Нагадаємо, протягом минулої доби внаслідок обстрілів отримали поранення 24 жителі Харкова та області.