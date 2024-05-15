Ситуація у Вовчанську вкрай складна, ворог займає позиції на вулицях міста, – поліція

фото: Олексій Харківський

Сьогодні, 15 травня, на вулицях Вовчанська тривають запеклі бої. Окупаційні війська РФ прориваються в місто. Під ворожими обстрілами триває евакуація цивільного населення

Про це повідомив начальник патрульної поліції Вовчанська Олексій Харківський, передає RegioNews.

Він підтвердив, що 15 травня правоохоронці перебувають у Вовчанську та продовжують евакуацію населення. На фоні відеозапису чути стрілецькі бої та вибухи.

"Поліція перебуває у місті Вовчанську. Тривають активні бої, евакуюємо людей, всім допомагаємо. Ситуація у Вовчанську вкрай складна, ворог займає позиції на вулицях міста Вовчанська. Ми на місці, працюємо", – повідомив Олексій Харківський.

Нагадаємо, протягом минулої доби внаслідок обстрілів отримали поранення 24 жителі Харкова та області.