На Харківщині ЗСУ знищили російський "Град" та бронетехніку: відео

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Бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого ефектно нищать російську авто та бронетехніку в Харківській області

14-та ОМБр оприлюднила нове відео з передової, передає RegioNews.

Воїни показали успішну роботу на Куп’янському напрямку

"Врожайний" день у Князівських воїнів. Палає у ворога все: броньована, автомобільна техніка, РСЗВ "Град"! Так результативно працюють Князівські воїни на Купʼянському напрямку", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Харківщині прикордонники знищили броньований тягач та бойову машину десанту РФ. Бійці бригади "Помста" успішно відпрацювали на Куп’янському напрямку.

Раніше з'явилося відео, як на Запоріжжі Сили оборони знищили станцію РЕБ та розбили позиції росіян.