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22 листопада 2023, 09:42

Росіяни протягом доби обстрілювали населені пункти у трьох районах Харківщини

22 листопада 2023, 09:42
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фото: Харківська обласна прокуратура
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Минулої доби, 21 листопада, війська РФ обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Під вогнем перебували Ветеринарне Харківського району, Бударки Чугуївського району, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка Куп'янського району та інші населені пункти.

По селу Подоли Куп'янського району росіяни завдали удару керованою авіабомбою. Пошкоджено приватний житловий будинок.

За добу постраждалих серед цивільних не зафіксовано, підкреслив очільник ОВА.

На Куп'янському напрямку тривають бої. За добу українські воїни відбили три атаки ворога в районах Синьківки та Петропавлівки, повідомив Синєгубов.

За добу піротехніки ДСНС обстежили більш як 5 га території та знешкодили 57 вибухонебезпечних предметів, додав голова ОВА.

Як зауважив Синєгубов, станом на 22 листопада із небезпечних громад Куп’янського району евакуювали 294 дитини. Підлягають евакуації ще четверо. Евакуаційні заходи тривають.

Нагадаємо, вранці 21 листопада війська РФ здійснили обстріл Козачої Лопані Харківської області. Загинув чоловік.

війна обстріли Синєгубов Олег Харківська область



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