У Харкові перейменують один із залізничних вокзалів

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У Харкові хочуть перейменувати залізничний вокзал "Харків-Балашовський". Питання щодо декомунізації планують розглянути під час сесії міської ради 22 листопада

Про це пише Думка з посиланням на проєкт рішення, який отримали депутати перед сесією.

Згідно з проєктом рішення, залізничну станцію "Харків-Балашовський" пропонується перейменувати на "Харків-Слобідський".

Так, рішення виноситься на депутатський розгляд з огляду на Закон України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні й деколонізацію топонімії", а також з урахуванням звернення регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця".

Перейменування пропонується з огляду на прийнятий закон, а також із метою захисту національних інтересів, безпеки, забезпечення прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, зважаючи на повномасштабну збройну агресію Росії та враховуючи думку громадян.

Нагадаємо, раніше Суворовський район Херсона отримав нову назву – тепер це Центральний район.