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01 ноября 2021, 19:48 13

Результаты выборов в Харькове пытаются фальсифицировать, - заявление команды Михаила Добкина

01 ноября 2021, 19:48 13
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Результаты выборов харьковского городского головы пытаются фальсифицировать в интересах кандидата от власти, временно исполняющего обязанности мэра Харькова Игоря Терехова

Об этом идет речь в заявлении ОО "Наш Дом – Харьков", лидером которой является кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин.

По информации команды ОО "Наш Дом – Харьков", в результате параллельного подсчета голосов "выявлен ряд попыток фальсифицировать результаты выборов по ряду избирательных участков в пользу и.о. городского головы Игоря Терехова".

"Юристы команды "Наш Дом – Харьков" внимательно изучают ситуацию с попытками фальсифицировать результаты выборов через поддельные протоколы с целью исказить результаты волеизъявления харьковчан, чтобы оспорить данные незаконные действия оппонентов", - говорится в заявлении.

Кроме того, заявляют в команде Михаила Добкина, "независимые наблюдатели, члены комиссий и наблюдатели команды "Наш Дом – Харьков" в день выборов 31 октября фиксировали многочисленные нарушения, применение административного ресурса, а также определенные факты, которые могут свидетельствовать о работе "сетки" по подкупу избирателей в пользу кандидата от власти Игоря Терехова".

"Даже использование этих действий не хватило, чтобы получить тот результат, который объявила городская власть через подконтрольный экзит-пол. Поэтому в худших своих традициях власть задействовала все свое влияние на избирательные комиссии, чтобы любой ценой получить победу вплоть до воровства голосов у других кандидатов в пользу Игоря Терехова", - отмечают в команде Михаила Добкина "Наш Дом – Харьков".

Напомним, 31 октября, в Харькове прошло голосование на досрочных выборах городского головы. В настоящее время продолжается подсчет голосов. Во время выборов наблюдатели фиксировали нарушения избирательного законодательства и попытки фальсифицировать результаты волеизъявления харьковчан.

Так, гражданская сеть "ОПОРА" заявила, что выявила фальсифицированные протоколы подсчета голосов на 9 участках в Новобаварском районе Харькова в пользу Игоря Терехова.

Харьков Михаил Добкин Игорь Терехов выборы Харьков

 
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