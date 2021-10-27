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27 октября 2021, 19:36 6

Елена Бондаренко призвала поддержать Добкина на выборах мэра Харькова

27 октября 2021, 19:36 6
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Народный депутат 2006-2014 гг., журналист и общественный деятель Елена Бондаренко призвала харьковчан поддержать кандидатуру лидера ОО "Наш Дом – Харьков" Михаила Добкина на выборах мэра Харькова в ближайшее воскресенье, 31 октября

"Харьковчане! В это воскресенье вы будете выбирать того, кому отдадите право сохранить или уничтожить красоту, чистоту и безопасность улиц, подъездов, парков, дорог, школ, поликлиник, театров, транспорта, парков Города! Сохранить или уничтожить лицо восточной столицы Украины! Сохранить или уничтожить уют и тепло родного Города! Еще до Геннадия Кернеса основу успеха Харькова как самого комфортного города Украины, заложил мой друг Михаил Добкин", – написала Бондаренко у себя в Telegram-канале.

По ее словам, Добкин – "проверенный годами и бурями харьковчанин". Также она рассказала о всего одном его недостатке: "Он слишком добр с оппонентами".

Бондаренко добавила, что только от решения харьковчан зависит то, каким город будет следующие пять лет – "потеряет ли он то, что есть сейчас, или сохранит все свои достижения и обретет что-то новое и хорошее".

В качестве примера Бондаренко привела столицу, которая "раз за разом выбирает себе не пойми что, и теперь захлебывается от городских проблем и позорится в рейтингах грязных, дорогих, некомфортных и Бог знает еще каких городов".

"У вас же есть кандидат, который уже на практике всем и все давным-давно доказал: он - лучший мэр для Харькова. И это Добкин", – резюмировала она и пожелала лидеру ОО "Наш Дом – Харьков" победы и терпения.

Напомним, 29 сентября Стратегический совет партии ОПЗЖ принял решение поддержать кандидатуру Михаила Добкина на выборах харьковского городского головы и призвал "всех членов партии, депутатов-членов ОПЗЖ, представляющих нашу политическую силу на Харьковщине, поддержать Михаила Добкина".

"Михаила Добкина связывала многолетняя дружба и успешная совместная работа с покойным мэром Харькова Геннадием Кернесом. Геннадий Кернес руководил избирательной кампанией Михаила Добкина на пост мэра Харькова, а после победы Михаила Добкина на выборах мэра – стал секретарём Харьковского городского совета. Во время работы Михаила Добкина на посту губернатора Харьковщины Геннадий Кернес впервые стал мэром города. Вместе они создавали и реализовывали план развития Харькова", - говорится в заявлении ОПЗЖ.

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