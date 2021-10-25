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25 жовтня 2021, 16:01 230

Олексій Кучер розповів, про що найбільше шкодує після відходу з посади голови Харківської ОДА

25 жовтня 2021, 16:01 230
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Колишній голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер досі шкодує, що не домігся виплати заробітної плати працівникам Харківського авіазаводу, і досі робить спроби вплинути на ситуацію

Про це Олексій Кучер заявив в інтерв'ю програмі "ОбнажёнKha" на сервісі YouTube.

Зокрема, відповідаючи на питання, що у нього не вийшло під час губернаторства, і про що він досі шкодує, Кучер сказав: "Я точно досі засмучений, що ми так і не виплатили заробітні плати працівникам авіазаводу. Тому що я був представлений на авіазаводі. Публічно всі пообіцяли, що заробітна плата буде виплачена, я бився за це як міг".

Також Кучер зазначив, що публічно засуджував бездіяльність попереднього керівника "Укроборонпрому", публічно говорив, що він пообіцяв і нічого не робить, і в кінцевому підсумку його зняли. "Але мета у мене не та була. Я хотів, щоб зарплати люди отримали. Тому що ми пообіцяли, я сам виїжджав, спілкувався з людьми, вже бувши губернатором. Для мене це принциповий момент", - додав Кучер.

"Я, до речі, цим питанням досі займаюся. Ми зідзвонювалися цього тижня з в.о. голови Харківської ОДА Скакуном, він теж продовжує зараз порушувати це питання. Я все-таки в Києві, я ближче до прем'єр-міністра, ми постійне спілкування з ним маємо. І, звичайно ж, я як особа зацікавлена, в законному сенсі, у тому, щоб зарплату виплатили", - додав Кучер.

При цьому він не став на камеру обіцяти, що зарплату працівникам виплатять. "Це поза зоною моєї компетенції, - пояснив Кучер, - поза зоною компетенції будь-якого керівника обласної державної адміністрації. Є у нас підприємства, які є органами управління, вони повинні розв'язувати цю проблему, а ми з усіх боків вже допомагаємо, ми можемо організувати зустріч, дати якусь інформацію, але кінцеве рішення повинні ухвалювати люди, які за це відповідають", - сказав Кучер.

Крім того, говорячи про своє губернаторство, Кучер зазначив, що "це був цікавий період". "Під час мого губернаторства траплялося все: через тиждень після мого призначення почалися вибухи знову на складах, я змушений був виїжджати, після цього були пожежі, падали літаки, ну і, природно, ковід – невідома хвороба, яка досі поширюється, але тоді для нас це взагалі було в новинку, ну і досить напружено. Але зате було цікаво", - сказав він.

Нагадаємо, Олексій Кучер обіймав посаду голови Харківської ОДА з листопада 2019-го по листопад 2020 року. На місцевих виборах 25 жовтня 2020 року Кучер був обраний депутатом Харківської міськради від "Слуги народу". 13 січня 2021 Кучер був призначений головою Державної регуляторної служби України.

Харків губернатори ОДА Олексій Кучер

 
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