Олексій Кучер розповів, про що найбільше шкодує після відходу з посади голови Харківської ОДА

Про це Олексій Кучер заявив в інтерв'ю програмі "ОбнажёнKha" на сервісі YouTube.

Зокрема, відповідаючи на питання, що у нього не вийшло під час губернаторства, і про що він досі шкодує, Кучер сказав: "Я точно досі засмучений, що ми так і не виплатили заробітні плати працівникам авіазаводу. Тому що я був представлений на авіазаводі. Публічно всі пообіцяли, що заробітна плата буде виплачена, я бився за це як міг".

Також Кучер зазначив, що публічно засуджував бездіяльність попереднього керівника "Укроборонпрому", публічно говорив, що він пообіцяв і нічого не робить, і в кінцевому підсумку його зняли. "Але мета у мене не та була. Я хотів, щоб зарплати люди отримали. Тому що ми пообіцяли, я сам виїжджав, спілкувався з людьми, вже бувши губернатором. Для мене це принциповий момент", - додав Кучер.

"Я, до речі, цим питанням досі займаюся. Ми зідзвонювалися цього тижня з в.о. голови Харківської ОДА Скакуном, він теж продовжує зараз порушувати це питання. Я все-таки в Києві, я ближче до прем'єр-міністра, ми постійне спілкування з ним маємо. І, звичайно ж, я як особа зацікавлена, в законному сенсі, у тому, щоб зарплату виплатили", - додав Кучер.

При цьому він не став на камеру обіцяти, що зарплату працівникам виплатять. "Це поза зоною моєї компетенції, - пояснив Кучер, - поза зоною компетенції будь-якого керівника обласної державної адміністрації. Є у нас підприємства, які є органами управління, вони повинні розв'язувати цю проблему, а ми з усіх боків вже допомагаємо, ми можемо організувати зустріч, дати якусь інформацію, але кінцеве рішення повинні ухвалювати люди, які за це відповідають", - сказав Кучер.

Крім того, говорячи про своє губернаторство, Кучер зазначив, що "це був цікавий період". "Під час мого губернаторства траплялося все: через тиждень після мого призначення почалися вибухи знову на складах, я змушений був виїжджати, після цього були пожежі, падали літаки, ну і, природно, ковід – невідома хвороба, яка досі поширюється, але тоді для нас це взагалі було в новинку, ну і досить напружено. Але зате було цікаво", - сказав він.

Нагадаємо, Олексій Кучер обіймав посаду голови Харківської ОДА з листопада 2019-го по листопад 2020 року. На місцевих виборах 25 жовтня 2020 року Кучер був обраний депутатом Харківської міськради від "Слуги народу". 13 січня 2021 Кучер був призначений головою Державної регуляторної служби України.