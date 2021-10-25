Алексей Кучер рассказал, о чем больше всего жалеет после ухода с должности главы Харьковской ОГА

Бывший глава Харьковской Облгосадминистрации Алексей Кучер до сих пор жалеет, что не добился выплаты заработной платы работникам Харьковского авиазавода, и до сих пор предпринимает попытки повлиять на ситуацию

Об этом Алексей Кучер заявил в интервью программе "ОбнажёнKha" на сервисе YouTube.

В частности, отвечая на вопрос, что у него не получилось во время губернаторства, и о чем он до сих пор жалеет, Кучер сказал: "Я точно до сих пор расстроен, что мы так и не выплатили заработные платы работникам авиазавода. Потому что я был представлен на авиазаводе. Публично все пообещали, что заработная плата будет выплачена, я бился за это как мог".

Также Кучер отметил, что публично осуждал бездействие предыдущего руководителя "Укроборонпрома", публично говорил, что он пообещал и ничего не делает, и в конечном итоге его сняли. "Но цель у меня не та была. Я хотел, чтобы зарплаты люди получили. Потому что мы пообещали, я сам выезжал, общался с людьми, уже будучи губернатором. Для меня это принципиальный момент", - добавил Кучер.

"Я, кстати, этим вопросом до сих пор занимаюсь. Мы созванивались на этой неделе с и.о. главы Харьковской ОГА Скакуном, он тоже продолжает сейчас поднимать этот вопрос. Я все-таки в Киеве, я ближе к премьер-министру, мы постоянное общение с ним имеем. И, конечно же, я как лицо заинтересованное, в законном смысле за то, чтобы зарплату выплатили", - добавил Кучер.

При этом он не стал на камеру обещать, что зарплату работникам выплатят. "Это вне зоны моей компетенции, - пояснил Кучер, - вне зоны компетенции любого руководителя областной государственной администрации. Есть у нас предприятия, которые являются органами управления, они должны решать эту проблему, а мы со всех сторон уже помогаем, мы можем организовать встречу, дать какую-то информацию, но конечное решение должны принимать люди, которые за это отвечают", - сказал Кучер.

Кроме того, говоря о своем губернаторстве, Кучер отметил, что "это был интересный период". "Во время моего губернаторства случалось все: через неделю после моего назначения начались взрывы снова на складах, я вынужден был выезжать, после этого были пожары, падали самолеты, ну и, естественно, ковид – неизвестная болезнь, которая до сих пор распространяется, но тогда для нас это вообще было в новинку, ну и достаточно напряженно. Но зато было интересно", - сказал он.

Напомним, Алексей Кучер занимал должность главы Харьковской ОГА с ноября 2019-го по ноябрь 2020 года. На местных выборах 25 октября 2020 года Кучер был избран депутатом Харьковского горсовета от "Слуги народа". 13 января 2021 года Кучер был назначен главой Государственной регуляторной службы Украины.