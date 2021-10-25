Олексій Кучер пояснив, чому не буде доводити НАЗК реальність своїх біткоїнів на 13 млн грн

Колишній голова Харківської ОДА, а зараз голова Державної регуляторної служби Олексій Кучер вважає, що підвищена увага до його біткоінїв пов'язана зі спробою "збити" його з конкурсу на голову Держрегуляторної служби, і він не буде доводити правдивість цієї інформації у своїй декларації

Про це Кучер заявив в інтерв'ю програмі "ОбнажёнKha" на сервісі YouTube.

За його словами, він нічого не повинен доводити Національному агентству із питань запобігання корупції. "У мене є один обов'язок - декларувати майно. Я всім пояснюю: чиновник задекларував готівку. У нього є обов'язок: якщо у нього вдома є гроші, він зобов'язаний задекларувати, але він не зобов'язаний переписувати купюри і доводити реальність їхнього існування", - заявив Кучер, додавши, що за законом "цим займаються інші органи, і вони повинні довести зворотне".

"Так само я свій ІТ повинен показати: якщо хтось сумнівається, займайтеся доведенням іншого. У мене немає обов'язків щось комусь доводити, у мене є право давати пояснення", - зазначив Кучер, додавши, що він вже двічі давав пояснення в межах перевірки. "Я надав ці пояснення і в обсязі, в якому я вважаю за необхідне. Я ухвалив таке рішення, тому що у мене таке право", - додав чиновник.

При цьому Кучер зазначив, що як адвокат у минулому добре розуміє, що відбувається. За його словами, коли він брав участь у конкурсі на посаду голови Держрегуляторної служби, виходило по 50, присвячених йому, публікацій на день, з метою його збити з конкурсу. "Це все робилося для цього", - вважає Кучер.

"Яке підґрунтя, чому там у цій всій системі взаємин, які склалися перед конкурсом, виявилося НАЗК, мені поки незрозуміло до кінця", - додав він.

Також він додав, що задекларував свої біткоїни ще до того, як отримав статус чиновника. "Ще раз кажу, що немає такої необхідності доводити. Ну ось Порошенко задекларував кілька тисяч доларів, скажіть, будь ласка, він що переписав купюри? Так само як і чиновники з НАЗК, які декларують, вони теж не показують реальність знаходження у них цих грошових коштів. З приводу біткоїнів за мене і зачепилися", - заявив Кучер.

Нагадаємо, раніше Олексія Кучера шість разів викликали в НАЗК для надання пояснень щодо володіння криптовалютою на суму понад 13,1 млн гривень. "Після проведення повної перевірки декларацій за 2019 і 2020 рік Олексія Кучера, які він подав як колишній голова Харківської обласної державної адміністрації, НАЗК виявило неправдиві відомості про володіння криптовалютою на суму понад 13,1 млн грн", - заявили у відомстві.

За даними агентства, в декларації Кучер вказав, що володіє криптовалютою Bitcoin на 13,1 млн грн, в той самий час не зміг надати докази наявності криптовалюти, хоча Bitcoin має публічну адресу, яка є відкритою і може підтвердити приналежність певній особі.