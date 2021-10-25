Алексей Кучер объяснил, почему не будет доказывать НАПК реальность своих биткоинов на 13 млн грн

Бывший глава Харьковской ОГА, а сейчас глава Государственной регуляторной службы Алексей Кучер считает, что повышенное внимание к его биткоинам связано с попыткой "сбить" его с конкурса на главу Госрегуляторной службы, и он не будет доказывать достоверность этой информации в своей декларации

Об этом Кучер заявил в интервью программе "ОбнажёнKha" на сервисе YouTube.

По его словам, он ничего не должен доказывать Национальному агентству по предотвращению коррупции. "У меня есть одна обязанность – декларировать имущество. Я всем объясняю: чиновник задекларировал наличные деньги. У него есть обязанность: если у него дома есть деньги, он обязан задекларировать, но он не обязан переписывать купюры и доказывать реальность их существования", - заявил Кучер, добавив, что по закону "этим занимаются другие органы, и они должны доказать обратное".

"Точно также я свой ІТ должен показать: если кто-то сомневается, занимайтесь доказыванием другого. У меня нет обязанностей что-то кому-то доказывать, у меня есть право давать пояснения", - отметил Кучер, добавив, что он уже дважды давал пояснения в рамках проверки. "Я предоставил эти пояснения и в объеме, в котором я считаю необходимым. Я принял такое решение, потому что у меня такое право", - добавил чиновник.

При этом Кучер отметил, что как адвокат в прошлом хорошо понимает, что происходит. По его словам, когда он участвовал в конкурсе на должность главы Госрегуляторной службы, выходило по 50, посвященных ему, публикаций в день, с целью его сбить с конкурса. "Это все делалось для этого", - считает Кучер.

"Какая подоплека, почему там в этой всей системе взаимоотношений, которые сложились перед конкурсом, оказалось НАПК, мне пока непонятно до конца", - добавил он.

Также он добавил, что задекларировал свои биткоины еще до того, как получил статус чиновника. "Еще раз говорю, что нет такой необходимости доказывать. Ну вот Порошенко задекларировал несколько КАМАЗов долларов, скажите, пожалуйста, он что переписал купюры? Так же как и чиновники с НАПК, которые декларируют, они тоже не показывают реальность нахождения у них этих денежных средств. По поводу биткоинов за меня и зацепились", - заявил Кучер.

Напомним, ранее Алексея Кучера шесть раз вызывали в НАПК для предоставления объяснений относительно владения криптовалютой на сумму более 13,1 млн гривен. "После проведения полной проверки деклараций за 2019 и 2020 год Алексея Кучера, которые он подал как бывший председатель Харьковской областной государственной администрации, НАПК выявило недостоверные сведения о владении криптовалютою на сумму свыше 13,1 млн грн", - заявили в ведомстве.

По данным агентства, в декларации Кучер указал, что владеет криптовалютой Bitcoin на 13,1 млн грн, в то же время не смог предоставить доказательства наличия криптовалюты, хотя Bitcoin имеет публичный адрес, который является открытым и может подтвердить принадлежность определенному лицу.