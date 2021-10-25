Харьковчане узнают правду о том, как умер Кернес, и как Терехов стал и.о. мэра, - Михаил Добкин

Харьковчане обязательно узнают всю правду о болезни и смерти Геннадия Кернеса, а также о том, как во время его пребывания в клинике "Шарите" была сгенерирована его электронная подпись, что позволило Игорю Терехову занять кресло и.о. мэра

Об этом в эфире программы "Хард с Влащенко" заявил лидер ОО "Наш Дом – Харьков", кандидат на должность харьковского городского головы Михаил Добкин, комментируя результаты журналистского расследования, согласно которым Игорь Терехов стал секретарем Харьковского горсовета на основании представления, подписанного фальсифицированной электронной подписью Кернеса.

По словам Добкина, ближайшее окружение Кернеса, которое отправляло его на лечение в Германию, прекрасно знало, что живым он оттуда не вернется. "Дело в том, что буквально через два дня после того, как Геннадий Кернес отбыл в "Шарите", всех его людей из первой части списка "Блока Кернеса - Успешный Харьков", заменили на людей Авакова, Фукса и нынешнего и.о. головы в городе Харькове", - заявил Михаил Добкин.

"Если бы они знали, что Кернес вернется, они бы не посмели этого сделать, потому что Геннадий Адольфович обладал очень суровым характером. Он бы им этого не простил. Поэтому отправляли его с билетом в один конец", - добавил политик.

Михаил Добкин выразил надежду, что как только у него появится возможность достать все документы, которые сопутствовали получению сначала электронной подписи Кернеса, потом представлений, которые он якобы давал, на назначение Терехова секретарем горсовета, этот клубок будет распутан. "Я найду бумаги и выясню их природу происхождения, по которым от его имени выдвигали людей на конкретные должности в его отсутствие. И тогда мы рассмотрим этот клубок полностью", - заявил Михаил Добкин.

"Почему он не размотан сегодня? Все просто. Длительное время полиция в харьковской области работала на то, чтобы это скрыть, потому что одним из участников всех этих действий был непосредственно на тот момент министр внутренних дел Арсен Аваков. Он и его ближайшая команда. Полиция все спускала на тормозах... Прокуратура Харьковской области делала все для того, чтобы эти документы дальше расследовали, но, так как это была подследственность полиции, в полиции никто ничего не делал", - заявил политик.

На сегодняшний момент, продолжил Михаил Добкин, сменился и министр внутренних дел, и начальник полиции в Харьковской области, но "большинство заместителей от того прежнего аваковского руководства, которое выполняло функции личной охраны городской власти до середины сентября, они сегодня делают все для того, чтобы эти документы не получили огласки".

"Но, я повторюсь, я этот клубок распутаю, вы меня знаете, для меня это дело чести, я думаю, что отношения людей в Харькове к Кернесу такое, что подавляющее большинство людей захотят узнать правду. Я им эту правду постараюсь предоставить", - подытожил Михаил Добкин.

Напомним, накануне было обнародованы результаты журналистского расследования проекта "Цена вопроса", согласно которым, сразу после того, как Кернес был отправлен на лечение в Германию нынешний и.о. мэра Харькова Игорь Терехов при поддержке олигарха Павла Фукса, используя главного администратора КП "Городской информационный центр" Артура Лукьянова, фальсифицировали электронную подпись Кернеса с целью получения власти в городе.