Три з чотирьох дзвінків з проханням допомогти хворим COVID-19 киснем - з Харкова, - волонтер Леся Литвинова

З чотирьох дзвінків, які надходять Лесі Литвинової - голові благодійного фонду "Свої", який допомагає хворим COVID-19 отримати кисень, три приходять з Харкова, де ситуація з поширенням коронавірусу найважча в країні

Про це написала сама Леся Литвинова на своїй сторінці у "Фейсбуці".

За її словами, якщо хтось погано розуміє, що відбувається, то йому потрібно на пару годин взяти її телефон, щоб приймати дзвінки. "Три дзвінки з чотирьох з Харкова. Місць немає. Ніде. Ніяких. Швидкі не встигають приїжджати. Іноді банально неможливо додзвонитися. Сатурація 30, сатурація 20, сатурація 30. Ніхто не може допомогти. Ніякі гроші, ніякі зв'язки, ніякі дзвінки. Система не впоралася. Вмирати доведеться вдома", - написала Литвинова.

"Робіть вже хоч щось самі. Замкніть будинки своїх старих, приносите їм продукти під двері і заберіть ключі від квартири. Думаю, що хтось повинен це сказати вголос. Чому б не я. На них не будуть витрачати ресурс. Вибираючи між вагітною дівчинкою і старим, виберуть дівчинку", - додала Литвинова.

"Обмежте контакти. Пофіг, що там вирішують щодо карантинних заходів. Червона зона, помаранчева, зелена. Перечекайте. Зробіть все, що б не поповнити статистику. Кіно, кафе, маркет, тусовки того не варті. Зустріньтеся з друзями пізніше. Провідаєте хрещеника пізніше. Бухнете на корпоративі пізніше.

Вибачте ті, кому здається, що ми неввічливі або недостатньо тактовні. У нас немає часу по годині всім пояснювати, що робити. Можу допомогти - сказала алгоритм. Не можу - вибачте, вам не пощастило. Можете проклинати, якщо полегшає. Ласкаво просимо в пекло..." - написала вона.

Нагадаємо, на Харківщині одна з найскладніших в Україні ситуацій з поширенням COVID-19. За минулу добу в області зафіксовано 1293 нових випадки інфекції, 19 осіб померло. Ліжко-місця в харківських ковидних лікарнях закінчилися ще 23 вересня, люди лежать у лікарнях у коридорах, частину госпіталізують за межі міста до лікарень населених пунктів області.

Вчора лідер ГО "Наш Дім - Харків", кандидат на посаду харківського міського голови Михайло Добкін повідомив, що на кошти, які він перерахував на потреби охорони здоров'я Харкова зі своєї виборчої кампанії, було обладнано кисневими балонами 20 машин швидкої допомоги та 20 бригад медиків.