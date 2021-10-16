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16 октября 2021, 21:02 414

Три из четырех звонков с просьбой помочь больным COVID-19 кислородом - из Харькова, - волонтер Леся Литвинова

16 октября 2021, 21:02 414
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Из четырех звонков, которые поступают Лесе Литвиновой - главе благотворительного фонда "Свои", который помогает больным COVID-19 получить кислород, три приходят из Харькова, где ситуация с распространением коронавируса самая тяжелая в стране

Об этом написала сама Леся Литвинова на своей странице в "Фейсбуке".

По ее словам, если кто-то плохо понимает, что происходит, то ему нужно на пару часов взять ее телефон, чтобы принимать звонки. "Три звонка из четырех из Харькова. Мест нет. Нигде. Никаких. Скорые не успевают приезжать. Иногда банально невозможно дозвониться. Сатурация 30, сатурация 20, Сатурация 30. Никто не может помочь. Никакие деньги, никакие связи, никакие звонки. Система не справилась. Умирать придется дома", - написала Литвинова.

"Делайте уже хоть что-то сами. Заприте дома своих стариков, приносите им продукты под дверь и отнимите ключи от квартиры. Думаю, что кто-то должен это сказать вслух. Почему бы не я. На них не будут тратить ресурс. Выбирая между беременной девочкой и стариком, выберут девочку", - добавила Литвинова.

"Ограничьте контакты. Пофиг, что там решают по карантинным мерам. Красная зона, оранжевая, зеленая. Переждите. Сделайте все, что б не пополнить статистику. Кино, кафе, маркет, тусовки того не стоят. Встретитесь с друзьями позже. Проведаете крестника позже. Бухнете на корпоративе позже.

Простите те, кому кажется, что мы невежливы или недостаточно тактичны. У нас нет времени по часу всем объяснять, что делать. Могу помочь - сказала алгоритм. Не могу - простите, вам не повезло. Можете проклинать, если полегчает. Добро пожаловать в Ад..." – написала она.

Напомним, на Харьковщине одна из самых сложных в Украине ситуаций с распространением COVID-19. За минувшие сутки в области зафиксировано 1293 новых случая инфекции, 19 человек умерло. Койко-места в харьковских ковидных больницах закончились еще 23 сентября, люди лежат в больницах в коридорах, часть госпитализируют за пределы города в больницы населенных пунктов области.

Вчера лидер ОО "Наш Дом – Харьков", кандидат на должность харьковского городского головы Михаил Добкин сообщил, что на средства, которые он перечислил на нужды здравоохранения Харькова из своей избирательной кампании, было оборудовано кислородными баллонами 20 машин скорой помощи и 20 бригад медиков.

COVID-19 Харьков

 
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