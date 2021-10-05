Чиновники з оточення Терехова будують огорожі на кладовищі в Харкові з "золотого" бетону, - ХАЦ

Про це повідомляє Харківський антикорупційний центр з посиланням на дані сайту "Прозорро".

Йдеться про будівництво огорожі міського кладовища №16 по вул. Сьомої Гвардійської Армії.

Аукціон комунальники розіграли разом з ПП "Гарант Буд Сервіс".

Як зазначають в ХАЦ, і КП "Ритуал", і КП "ХРБП" підпорядковуються Департаменту житлово-комунального господарства, очільником якого є Семен Сирота. Раніше КП ХРБП очолював особисто Сирота. Зараз директором цього підприємства є його помічник як депутата міськради Олександр Ярмак. У свою чергу призначення Сироти на посаду директора Департаменту ЖКГ, як і самого Ігоря Терехова на посаду секретаря Харківської міськради пов'язують з діяльністю олігарха Павла Фукса, проти якого введені санкції РНБО.

Раніше в журналістському розслідуванні "Бігус.Інфо" під назвою "Комунальний притулок Сироти" компанія "Гарант Буд Сервіс" вказувалася як така, що пов'язана з Сиротою та регулярно отримує підряди від міськради та комунальних підприємств.

Раніше у тендерній документації ПП "Гарант Буд Сервіс" показувала, що орендує приміщення у фірми сина Ігоря Шкурка – заступника Сироти в Департаменті, а до цього заступника Сироти у ХРБП.

Крім того, антикорупціонери зафіксували переплату на матеріалах під час будівництва огорожі. Так, бетон В15 планується купувати по 3000 грн за 1 кв.м. Для порівняння у Чугуєві для ремонту тротуару такий самий бетон купують по 2300 грн за 1 куб.м. За 2309 грн за 1 куб.м купуватимуть такий бетон у Лозовій під час ремонту дороги.

"Тож через завищені ціни на бетон, сума переплати лише на цій позиції може скласти майже 90 тис. грн", - зазначають в ХАЦ.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Харківська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом заволодіння бюджетними коштами при реконструкції Харківського зоопарку, який є однією з головних виборчих "фішок" в.о. мера Харкова Ігоря Терехова.