Чиновники из окружения Терехова строят ограждения на кладбище в Харькове из "золотого" бетона, - ХАЦ

Коммунальное предприятие "Ритуал" заключило соглашение с КП "Харьковское ремонтно-строительное предприятие" по строительству ограждения на кладбище стоимостью 1,598 млн грн

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на данные сайта "Прозорро".

Речь идет о строительстве ограждения городского кладбища №16 по ул. Седьмой Гвардейской Армии.

Аукцион коммунальщики разыграли вместе с ЧП "Гарант Строй Сервис".

Как отмечают в ХАЦ, и КП "Ритуал", и КП "ХРСП" подчиняются Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, главой которого является Семен Сирота. Ранее КП ХРСП возглавлял лично Сирота. Сейчас директором этого предприятия является его помощник как депутата горсовета Александр Ярмак. В свою очередь назначение Сироты на должность директора Департамента ЖКХ, как и самого Игоря Терехова на должность секретаря Харьковского горсовета связывают с деятельностью олигарха Павла Фукса, против которого введены санкции СНБО.

Ранее в журналистском расследовании "Бигус.Инфо" под названием "Коммунальный приют Сироты" компания "Гарант Строй Сервис" указывалась как такая, которая связана с Сиротой и регулярно получает подряды от горсовета и коммунальных предприятий.

Ранее в тендерной документации ООО "Гарант Строй Сервис" показывала, что арендует помещение у фирмы сына Игоря Шкурка – заместителя Сироты в Департаменте, а до этого заместителя Сироты в ХРСП.

Кроме того, антикоррупционеры зафиксировали переплату на материалах во время строительства забора. Так, бетон В15 планируется покупать по 3000 грн за 1 кв. м. Для сравнения в Чугуеве для ремонта тротуара такой же бетон покупают по 2300 грн за 1 куб.м. За 2309 грн за 1 куб.м будут покупать такой бетон в Лозовой во время ремонта дороги.

"Поэтому из-за завышенных цен на бетон, сумма переплаты только на этой позиции может составить почти 90 тыс. грн", - отмечают в ХАЦ.

Напомним, накануне стало известно, что Харьковская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту завладения бюджетными средствами при реконструкции Харьковского зоопарка, который является одной из главных избирательных "фишек" и.о. мэра Харькова Игоря Терехова.