Михаил Добкин: Терехов несамостоятельный политик, им управляют группа Авакова и "днепропетровские"

Временно исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов находится под полным влиянием и контролем сразу нескольких политических групп, которые и сформировали его избирательный штаб

Об этом в интервью YouTube-каналу "Klymenko Time" заявил лидер ОО "Наш Дом - Харьков", кандидат на должность харьковского городского головы Михаил Добкин.

По его словам, сегодня в избирательном стане его соперника на выборах мэра Харькова – временного главы Харькова Игоря Терехова – работает три команды.

"Одна из них – команда "днепропетровских", которую контролирует один из представителей "днепропетровского" клана из Офиса Президента. В том числе и часть руководства самого города Днепра. Они прислали своих политологов, своих людей, которые строят "сетки", - заявил Михаил Добкин.

Еще одну команду, по словам политика, контролирует экс-министр внутренних дел Арсен Аваков, который имеет "колоссальное влияние" на избирательный процесс в Харькове.

"Еще один штаб – это штаб Арсена Борисовича Авакова. Он тоже контролирует все процессы. Там сидят люди, которые работали с ним еще с тех времен, когда он был членом президиума партии "Наша Украина". Сегодня все они работают у Терехова. Там полное влияние и полный контроль", - заявил политик.

Также Михаил Добкин назвал в числе людей, которые имеют большое влияние на Терехова, олигарха Павла Фукса, у которого были и остаются дружеские отношения с Аваковым.

Что касается самого Игоря Терехова, то, по словам Михаила Добкина, он ему "по большому счету не интересен", в отличие от людей, которые им управляют. "Он немножко серенький, немножко бледненький, немножко седоватый, он безликий. Я слежу за теми, кто им управляет. Это более серьезные люди со своим характером, со своей харизмой. И эти люди они надели Терехова на руку как "Петрушку". И из такого кукольного театра, из-за ширмочки управляют процессами, происходящими в Харькове", - заявил Михаил Добкин.

Напомним, весной Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года. Это постановление было принято в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года. В настоящее время обязанности мэра Харькова временно исполняет секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов. Однако легитимность избрания Терехова секретарем горсовета у многих вызывает большие сомнения, поскольку Терехов был избран на основании письма с электронной подписью Геннадия Кернеса, который на тот момент, с большой вероятностью был в коме и не мог подписывать никаких документов.