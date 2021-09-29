Михайло Добкін: Нинішня міська влада залишила харків'ян сам на сам з COVID-19

Через некомпетентну роботу тимчасової міської влади система охорони здоров'я в Харкові виявилася знову не готова до нової хвилі пандемії COVID-19

Про це на зустрічі з харків'янами заявив лідер ГО "Наш Дім - Харків", харківський міський голова у 2006-2010 роках, кандидат в мери Харкова Михайло Добкін.

За його словами, сьогодні однією з найбільших проблем Харкова є охорона здоров'я. Міська влада самоусунулася від боротьби з новою хвилею COVID-19 через що харків'яни залишилися з хворобою один на один.

"Величезна кількість людей міська влада залишила сам на сам із хворобою, не маючи уявлення про те, чи є у цих людей гроші на ліки, самоізольовані вони, чи мають можливість залишити роботу і піти на лікарняний. А люди думають - авось пронесе. Так бути не повинно!"? - заявив Михайло Добкін.

"У тих питаннях, які знаходяться в нашій компетенції, ми повинні самі наводити порядок. Ми зобов'язані систему охорони здоров'я в місті повернути обличчям до проблем хворих на ковід", - додав політик.

За його словами, перша ланка медицини - це міська ланка, але вона сьогодні відповідальності за ковід не несе. "Відповідальність починається лише з області, але область приступає до лікування людей лише коли у людини вже середня або важка форма хвороби. А величезна кількість людей,які тільки-тільки починають хворіти, консультують по телефону. Людям можуть лише сказати, що їм робити, але далі "порятунок потопаючого виявляється справою рук самого потопаючого. Так тривати не може", - зазначив Михайло Добкін.

Нагадаємо, останнім часом у Харкові та Харківській області найгірша по країні ситуація з поширенням COVID-19. За минулу добу в Харківській області підтверджено 976 випадків інфікування коронавірусом, що найвищий показник по країні, померло – 27 осіб.

Ліжко-місця в харківських ковідних лікарнях закінчилися ще тиждень тому, люди лежать у лікарнях у коридорах, частину госпіталізують за межі міста до лікарень населених пунктів області.

Раніше народний депутат Юлія Світлична закликала уряд терміново втрутитися в ситуацію з поширенням COVID-19 на Харківщині, оскільки місцева влада не в змозі самостійно виконувати свої функції.