Михаил Добкин: Нынешние городские власти оставили харьковчан один на один с COVID-19

Об этом на встрече с харьковчанами заявил лидер ОО "Наш Дом - Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах, кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин.

По его словам, сегодня одной из самых больших проблем Харькова является здравоохранение. Городская власть самоустранилась от борьбы с новой волной COVID-19 из-за чего харьковчане остались с болезнью один на один.

"Огромное количество людей городские власти оставили один на один с болезнью, не имея представления о том, есть ли у этих людей деньги на лекарство, самоизолированы ли они, имеют ли возможность оставить работу и уйти на больничный. А люди думают – авось пронесет. Так быть не должно!"? – заявил Михаил Добкин.

"В тех вопросах, которые находятся в нашей компетенции, мы должны сами наводить порядок. Мы обязаны систему здравоохранения в городе повернуть лицом к проблемам больных ковидом", - добавил политик.

По его словам, первое звено медицины – это городское звено, но оно сегодня ответственности за ковид не несет. "Ответственность начинается лишь с области, но область приступает к лечению людей лишь когда у человека уже средняя или тяжелая форма болезни. А огромное количество людей, которые только-только начинают болеть, консультируют по телефону. Людям могут лишь сказать, что им делать, но дальше "спасение утопающего оказывается делом рук самого утопающего. Так продолжаться не может", - отметил Михаил Добкин.

Напомним, в последнее время в Харькове и Харьковской области худшая по стране ситуация с распространением COVID-19. За минувшие сутки в Харьковской области подтверждено 976 случаев инфицирования коронавирусом, что самый высокий показатель по стране, умерло – 27 человек.

Койко-места в харьковских ковидных больницах закончились еще неделю назад, люди лежат в больницах в коридорах, часть госпитализируют за пределы города в больницы населенных пунктов области.

Ранее народный депутат Юлия Светличная призвала правительство срочно вмешаться в ситуацию с распространением COVID-19 на Харьковщине, поскольку местная власть не в состоянии самостоятельно выполнять свои функции.