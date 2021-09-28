У Харкові чоловік впав на електричний обігрівач і загинув

У Холодногірському районі Харкова у комунальній квартирі на другому поверсі було виявлено тіло загиблого чоловіка

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України у Харківській області.

Він впав на електричний обігрівач і на ньому загорівся одяг", - розповіли рятувальники.

Обставини даного нещасного випадку встановлюються.

Раніше повідомлялось, що у Луцьку чоловік зарізав свого знайомого, після чого зателефонував до поліції та заявив, що його товариш нібито самостійно наткнувся на ніж та помер.