В Харькове мужчина упал на электрический обогреватель и погиб
В Холодногорском районе Харькова в коммунальной квартире на втором этаже было обнаружено тело погибшего мужчины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Харьковской области.
Он упал на электрический обогреватель и на нем загорелась одежда", - рассказали спасатели.
Обстоятельства данного несчастного случая устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Луцке мужчина зарезал своего знакомого, после чего позвонил в полицию и заявил, что его товарищ якобы самостоятельно наткнулся на нож и умер.
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