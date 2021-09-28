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28 сентября 2021, 10:44 337

В Харькове мужчина упал на электрический обогреватель и погиб

28 сентября 2021, 10:44 337
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В Холодногорском районе Харькова в коммунальной квартире на втором этаже было обнаружено тело погибшего мужчины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Харьковской области.

Он упал на электрический обогреватель и на нем загорелась одежда", - рассказали спасатели.

Обстоятельства данного несчастного случая устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Луцке мужчина зарезал своего знакомого, после чего позвонил в полицию и заявил, что его товарищ якобы самостоятельно наткнулся на нож и умер.

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