В Харькове мужчина упал на электрический обогреватель и погиб

В Холодногорском районе Харькова в коммунальной квартире на втором этаже было обнаружено тело погибшего мужчины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Харьковской области.

Он упал на электрический обогреватель и на нем загорелась одежда", - рассказали спасатели.

Обстоятельства данного несчастного случая устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Луцке мужчина зарезал своего знакомого, после чего позвонил в полицию и заявил, что его товарищ якобы самостоятельно наткнулся на нож и умер.