У Харкові "замінували" суд

поліція Харківщини

У Харкові невідомі повідомили про мінування Апеляційного суду на Театральній площі. З будівлі евакуювали 173 людини, однак вибухівки не знайшли

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції області

Анонімне повідомлення про мінування будівлі суду надійшло близько 15:30. На місце виїхали співробітники вибухотехнічної служби та оперативно-слідча група.

Правоохоронці обстежили 900 квадратних метрів приміщень і евакуювали з будівлі 173 людини. Вибухонебезпечні предмети не були знайдені.

За даним фактом проводиться перевірка. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Нагадаємо, нещодавно у Львові чоловік "замінував” власний будинок, йому загрожує до 6 років в'язниці