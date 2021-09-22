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22 вересня 2021, 18:38 133

У Харкові "замінували" суд

22 вересня 2021, 18:38 133
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поліція Харківщини
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У Харкові невідомі повідомили про мінування Апеляційного суду на Театральній площі. З будівлі евакуювали 173 людини, однак вибухівки не знайшли

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції області

Анонімне повідомлення про мінування будівлі суду надійшло близько 15:30. На місце виїхали співробітники вибухотехнічної служби та оперативно-слідча група.

Правоохоронці обстежили 900 квадратних метрів приміщень і евакуювали з будівлі 173 людини. Вибухонебезпечні предмети не були знайдені.

За даним фактом проводиться перевірка. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Нагадаємо, нещодавно у Львові чоловік "замінував” власний будинок, йому загрожує до 6 років в'язниці

поліція Харківська область мінування суд бомба

 
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