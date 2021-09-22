У Харкові "замінували" суд
У Харкові невідомі повідомили про мінування Апеляційного суду на Театральній площі. З будівлі евакуювали 173 людини, однак вибухівки не знайшли
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції області
Анонімне повідомлення про мінування будівлі суду надійшло близько 15:30. На місце виїхали співробітники вибухотехнічної служби та оперативно-слідча група.
Правоохоронці обстежили 900 квадратних метрів приміщень і евакуювали з будівлі 173 людини. Вибухонебезпечні предмети не були знайдені.
За даним фактом проводиться перевірка. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.
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