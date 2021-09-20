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20 сентября 2021, 17:04 17

Светличная поменяла руководство фракции своего блока в Харьковском облсовете

20 сентября 2021, 17:04 17
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Депутаты фракции Блока Светличной "Разом" в Харьковском областном совете единогласно избрали новым главой фракции Валерия Питько и приняли ряд решений для усиления руководящего состава фракции

Об этом написала народный депутат, лидер партии Блок Светличной "Разом" Юлия Светличная на своей странице в "Телеграм".

"Всю прошедшую неделю активно общалась с людьми в Харькове и области. По итогам провели совместную встречу депутатов и заседание фракций Блока Светличной "Разом!" в Харьковском городском и областном совете. Приняли ряд решений, в том числе и кадровых. Усилили руководство областной фракции", - написала она.

Также, по словам Светличной, главой фракции в Харьковском облсовете "единогласным решением избран заслуженный врач, профессор, руководитель Украинского медицинского центра репродуктологии Валерий Питько".

Заместителями главы фракции, как отметила народный депутат, стали: руководитель Всеукраинской Аграрной Рады в Харьковской области Николай Пивовар и предприниматель Андрей Исиченко. "Уполномоченным фракции в облсовете назначен заслуженный юрист, адвокат Анатолий Русецкий", - добавила Светличная.

Также Светличная сообщила, что аппаратом Верховной Рады депутаты Харьковского городского и областного совета Дмитрий Булах и Наталья Плотник назначены помощниками-консультантами народного депутата Украины.

"Они будут помогать мне осуществлять депутатский контроль за ситуацией в регионе, действиями местных органов власти, а также включаться в работу наших фракций в городах, районах и громадах области. Дмитрий - в сфере антикоррупции, защиты прав человека, экономики и предпринимательства. Наталья - в гуманитарной сфере", - пояснила Светличная.

Все кадровые решения на заседании фракции Харьковского облсовета Блок Светличной "Разом" были приняты единогласно.

Напомним, ранее депутат облсовета от Блока Светличной Виктория Белявцева сообщила, что написала заявление о сложении с себя полномочий главы фракции. Также она поздравила новое руководство фракции и призвала депутатов продолжать работать в интересах избирателей.

Харьков Юлия Светличная

 
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