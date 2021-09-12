В офіційній версії смерті Кернеса занадто багато нестиковок, потрібне розслідування, - експерт

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Про це в матеріалі "Переділ влади в Харкові: чому ми досі не знаємо всієї правди про смерть Геннадія Кернеса?", опублікованому на "site.ua", написала політичний експерт Світлана Кушнір.

За її словами, питання навколо смерті Кернеса множаться, а "відповідей на них як не було, так і немає", а в офіційній версії смерті занадто багато нестиковок. "З хворобою ГАК спочатку щось було не так. Офіційна версія, що Геннадій Адольфович Кернес захворів на коронавірус в той момент (вересень 2020) звучала правдоподібно. Але ось інформація, про те, як і де саме ГАК міг заразитися, одразу, так би мовити, "задвоїлася". Адже щодня і щоночі Кернеса охороняли, спостерігали десятки людей в оточенні, а також постійно чергувала бригада лікарів", - написала Кушнір, додавши, що є і версія від Павла Фукса, "харківського бізнесмена, який в останні місяці життя Харківського градоначальника став єдиним каналом комунікації Кернеса зі світом". За словами Фукса,"ходила і чхала Покоївка, ось від неї Геннадій і заразився коронавірусом". "Так? І прямо ось так швидко і складно захворів Кернес? Дивно..." - зазначила експерт.

Потім, за словами Кушнір, була інформація, що у Кернеса не коронавірус взагалі, а він з 7 вересня лежить в міській лікарні №17 з великим інсультом і стоїть питання про його госпіталізацію в Ізраїль. "Далі Кернеса раптом літаком доправляють в клініку "Шаріте" (Берлін, ФРН), і вже нібито звідти, через Ігоря Терехова (який на той момент був на посаді першого заступника міського голови) він погоджує списки кандидатів свого партійного проєкту "Успішний Харків".

Після цього, як зазначила експерт, експерти в Харкові дуже здивувалися "переліку персон, які раптом спливли в списку Партії "Блок Кернеса – успішний Харків", і підозрювали, що Кернес ніколи б не погодив цих людей. Саме тоді, виникли підозри, що Ігор Терехов "пошаманив та й видав те, що йому треба, а не те, що планував Гена", оскільки знав, що Кернес з "Шаріте" вже не повернеться.

Також Кушнір нагадала, що першим про смерть Кернеса повідомив Павло Фукс і додала, що "лікарі клініки "Шаріте" зазвичай першими повідомляють про смерть не друзям, якими б близькими вони не були, а виключно прямим родичам. У той час там перебували дружина і син Геннадія Кернеса. "Інформації з клініки "Шаріте" про час, дату і обставини смерті Харківського градоначальника не було", - додала експерт.

"Так де ж помер Кернес - в лікарняній палаті або де...? Чому саме Павло Фукс був єдиною контактною особою ГАК із зовнішнім світом? Чи правда, що за два тижні до раптової смерті, Геннадій Кернес таки міг усвідомлено запропонувати кандидатуру Ігоря Терехова на посаду секретаря? І чому ці питання ніяк не виникли у наших українських правоохоронців, а ось німецькі щось запідозрили недобре і стали вести незалежне розслідування? А за якою статтею могли б наші силовики розслідувати обставини смерті? Адже не просто так виникло в медіапросторі посилання на ст. 115 Кримінального кодексу України, може бути ця буква "У", на бордах – таке собі послання від Гени з того світу і натяк на можливе вбивство? І питання, теорії, версії після цього починають множитися, як гриби після дощу... " - написала Кушнір.

"Напередодні виборів мера Харкова зараз зняти ці всі домисли можна тільки одним - публікацією звіту з результатами слідства і висновками Федеральної прокуратури ФРН, які нададуть українській стороні. От не стверджую, але нібито ці результати вже є в ОП ще з травня цього року, і про них знають, але чомусь ховають під сукном. Навіщо? Щоб тримати на гачку Ігоря Терехова? Та й питання по Фуксу ж теж не знято - чим він займався з вересня по грудень 2020 року в Берліні, чи не "облаштуванням" правдоподібної версії?" – підсумувала експерт.

Нагадаємо, Ігоря Терехова обрали секретарем Харківської міськради 9 грудня 2020 року на підставі подання з електронним підписом Геннадія Кернеса. На момент виборів Кернес перебував у берлінській клініці "Шаріте" на лікуванні. Після смерті Кернеса 17 грудня 2020 року Терехов став в.о. мера Харкова.